Golf Ryder Cup Lollobrigida | Esempio di promozione integrata

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (askanews) – “LaCup ha dimostrato di essere un evento straordinario. Ci siamo impegnati in questa manifestazione per arrivare a garantire al Sistema Italia una, che lo renda ancora più forte – Lo ha detto Francesco, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste durante la conferenza stampa sull’impatto economico dellaCup 2023 ospitata al Marco SimoneClub. “Gli appassionati di questo sport che sono venuti in Italia vogliono tornare nella nostra Nazione e dopo aver beneficiato in termini alimentari della produzione e trasformazione che ci caratterizza cercano i prodotti Made in Italy anche quando tornano a casa, riuscendo a capire la differenza dai possibili falsi che danneggiano la nostra economia”.