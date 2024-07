Giro d’Italia femminile 2024 Fisher-Black vince da sola a Toano Longo Borghini difende la maglia rosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Il primo arrivo in salita deldonne è di Niamh. La scalatrice del Team SD Worx-Protime si aggiudica la Sabbioneta-di 113 chilometri,ndo con 6” di vantaggio sulla campionessa del mondo Lotte Kopecky e su Juliette Labous (dsm firmenich-PostNL), che precede una buona Elisachelaproprio sulla campionessa del mondo in carica, che scala seconda nella generale dopo i crolli di Grace Brown e Brodie Chapman, con 13” di vantaggio. Giornata in funzione della salita finale, con un paio di attacchi nelle prima ora di corsa. Il primo tentativo interessante è quello di Jade Wiel (FDJ-SUEX), con la transalpina che si fa una ventina di chilometri in solitaria passando in testa al traguardo volante di Albinea prima di essere ripresa ai -50 dall’arrivo.