Giffoni 2024 svelato il programma | le anteprime gli ospiti gli eventi speciali

(Di martedì 9 luglio 2024) 5, 26tra cui l'incontro col cast di Parthenope di Paolo Sorrentino, tanti, 5000 giurati da ogni parte del mondo, adal 19 al 28 luglio.ildella 54esima edizione delFilm Festiva, che si terrà nella cittadina campana diValle Piana dal 19 al 28 luglio. La nuova edizione "dà i numeri" a partire dai 5000 giurati provenienti da 33 Paesi del mondo che saranno l'anima della manifestazione che celebra il cinema per ragazzi. Saranno oltre 100 film in competizione da tutto il mondo che verranno valutati dalla varie giurie, divise per fasce di età . Maaccontenta tutti e oltre al cinema esplicitamente rivolto ai ragazzi vi saranno anchedelle nuove uscite che celebreranno maestri e cineasti emergenti.