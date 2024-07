Genitori di 6 figli muoiono nella corrente anomala durante prima vacanza di famiglia

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 9 luglio 2024) Una coppia della Pennsylvania ha perso tragicamente la vita mentre era inin Florida con i suoi sei, dopo che unaha catturato entrambi. Brian Warter, 51 anni, ed Erica Wishart, 48 anni, stavano nuotando con due dei loroadolescenti a Hutchinson Island il 20 giugno quando la situazione è diventata pericolosa. Mentre gli adolescenti sono sopravvissuti, inon sono riusciti a sfuggire alle acque agitate dell’oceano. L’ufficio dello sceriffo della contea di Martin ha rilasciato una dichiarazione in cui descrive nei dettagli lo straziante incidente. Secondo il comunicato, gli adolescenti hanno compiuto valorosi sforzi per salvare i, ma alla fine non sono riusciti a superare la potente