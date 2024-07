Fenerbahce Mourinho | I giocatori che cerchiamo sul mercato costano troppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) In un’intervista rilasciata a Sport Tv, l’allenatore del, José, ha fatto il punto sul calciodel club: “Non è facile convincere ia trasferirsi qui. La Turchia rimarrà un campionato fuori dalle ambizioni dei più giovani. Un 19enne come il portoghese Joao Neves non verrebbe mai al“. Lo Special One ha poi aggiunto: “Iche. Quelli che sono già del nostro campionato e che mi convincono sono al di sopra delle nostre possibilità“.: “Ichesul” SportFace. .