Estate 2024 il 41 3% degli italiani si concederà una vacanza

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 9 luglio 2024) Questaristrettezze economiche e aumenti dei costi condizionano le scelte delle famiglie Con l’arrivo della bella stagione e la chiusura delle scuole, sono molti gliin procinto di organizzare le vacanze estive. Un lusso che si potranno concedere in pochi, anche se un numero maggiore rispetto allo scorso anno: nelil 41,3%andrà in(2,3% rispetto allo scorso anno). Di questi, la maggior parte (52,7%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, prevalentemente cercando ospitalità presso amici e parenti. Dal monitoraggio realizzato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, emerge che una famiglia di 4 persone, composta da 2 adulti e due minori, questaspenderà per unadi una settimana in una località balneare ben 6.