Esempio di passione appartenenza e amore per il giallorosso | la Sud piange Vincenzo

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBisogna partire dalle gesta, dalle azioni, per spiegare il significato di una vita che se ne va. E spesso troppo presto, senza preavviso e senza aver avuto il tempo di poter portare a termine ogni singolo progetto di vita. Un pezzo di Curva Sud, uno dei tanti andati via, forse troppi, che aleggiano sui gradoni tra quelli che, a giusta ragione, si definiscono fratelli. E che, con questi fratelli, continuano a portare avanti un sogno chiamato Benevento, dalle forti tinte giallorosse, mai sbiadite e sempre vive. Il saluto aDe Rosa, questo pomeriggio, ha rappresentato il modo per dirgli grazie: grazie per la, per la ‘beneventanità, per la condivisione, per l’, per il coraggio, per il suo essere figlio di una terra che perde pezzi e ancora non se ne abitua.