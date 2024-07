Ecco la barca del Giubileo A bordo c’è il presepe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) CAPRAIA E LIMITE Una canoa lunga tre metri e larga un metro e mezzo, con le vele in alluminio a rappresentare figure umane stilizzate, che recherà il logo delprevisto per il 2025. E che avrà aunartigianale realizzato da Tommaso Cei. E’ il progetto al quale stanno lavorando la Pro Loco di Capraia e Limite, l’Associazione Canottieri Limite, la Misericordia e il Comune. E che dovrebbe concretizzarsi a breve, ormai. I volontari e le persone coinvolte sono al lavoro in questi giorni per ultimare l’opera, in vista dell’inaugurazione della stessa che è stata prevista per sabato prossimo alle 11. Non a Capraia, bensì in provincia di Arezzo,a Chiusi della Verna per l’esattezza. L’imzione sui generis si trova infatti già nei pressi del celebre santuario aretino dedicato a San Francesco e la collocazione non è casuale: proprio quel giorno è previsto il raduno delle Misericordie d’Italia, al quale prenderà parte anche la Confraternita di Limite e Capraia.