Donato Notarangelo alla guida di Confindustria Cisambiente

(Di martedì 9 luglio 2024)è stato designato lo scorso 18 aprile e sarà presidente per il biennio 2024-2026è ufficialmente il nuovo Presidente diper il biennio 2024 – 2026. A seguito della designazione dello scorso 18 aprile, è stato eletto dall’Assemblea Generale e subentra all’uscente Alessandro Della Valle. Già Presidente dei Giovani Imprenditori diBari – BAT, Consigliere difino allo scorso anno,, trentasette anni, èdi Eco Trend, azienda che si occupa di bonifiche di siti contaminati, e fondatore della Green Oil, attiva nella gestione dei rifiuti nel campo della rigenerazione degli oli vegetali esausti. “È per me motivo di orgoglio e grande responsabilità assumere la presidenza died essere portavoce del settore che ora più che mai rappresenta le fondamenta sulle quali dovrà svilupparsi l’industria del futuro – ha dichiarato– Nel contesto attuale, infatti, i paradigmi sono cambiati, non si parla più di rifiuto, ma di risorsa da valorizzare, e non si parla più solo di bonifica di un sito contaminato, ma di riqualificazione ambientale e rigenerazione”.