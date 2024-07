Di me non mi piace nulla rivedermi mi inquieta | lo sfogo di Mara Venier

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo una stagione travagliata di Domenica In, culminata con lo scandalo del comunicato RAI letto in diretta per dissentire dalle dichiarazioni dei cantanti Ghali e Dargen D'Amico contro le guerre, perè arrivato il tempo di un meritato relax, prima di riprendere in mano le redini del programma di RAI 1 anche l'anno prossimo. Intervistata dal Corriere della Sera, la “Zia” della televisione italiana, punto di riferimento per tanti telespettatori, si è raccontata con franchezza. A partire dalla sua gioventù: “Eravamo felici e non lo sapevamo, avevamo poco, ma avevamo tutto anche se dovevamo fare i conti con i soldi. Sono quella che sono perché ho quel vissuto e arrivo da lì”. A 17 anni, all'anagrafePovoleri, rimase incinta per la prima volta: “Ho incontrato questo ragazzo in piazza Ferretto, la piazza principale dove facevamo le vasche e ho frainteso la prima cotta dell'adolescenza con l'amore per sempre.