Davide Astori confermata la condanna a 1 anno di carcere per il medico sportivo Galanti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) La corte d’appello di Firenze ha confermato laa undi reclusione – con pena sospesa – per Giorgio, ex direttore di Medicina sportiva dell’ospedale Careggi e consulentedella Fiorentina, per la morte del capitano viola. Ilera statoto in primo grado il 2 aprile 2021 con l’accusa di omicidio colposo., 31 anni e capitano della Fiorentina, fu trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine, dove si trovava insieme al resto della squadra. Secondo l’accusa, la sua morte fu provocata da una cardiomiopatia aritmogena ventricolare non diagnosticata. L’inchiesta Oltre a dover scontare undi reclusione, il professor Giorgioè statoto in primo grado a pagare una provvisionale di un milione e 90mila euro di risarcimenti.