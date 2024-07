Da Fondazione Cr Firenze 13 milioni per la ricerca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - Un totale di 1,35per riportare i talenti ae le grandi attrezzature. È l'investimento diCr, a favore dellascientifica sul territorio: per la prima volta, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione, vengono erogati dei contributi per sostenere il rientro ditori vincitori di grant dell'European research council Erc e viene messo a disposizione un milione per l'acquisto di strumentazioni destinate all'Università die all'Azienda ospedaliera universitaria di Careggi. Nel dettaglio sono stati destinati 350mila euro per riportare i talenti a: saranno i dipartimenti dell'Università dia individuare gli studiosi vincitori dei grant Erc, disponibili a spostare le loro ricerche sul territorio grazie al sostegno diCr