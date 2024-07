Champions League 2024 2025 risultati andata primo turno preliminare | Steaua Bucarest a valanga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) E’ ripartita la, con una formula rinnovata, ma come ogni anno si comincia con i soliti turni di qualificazione: ecco allora idell’del. Si sono giocate sei partite nel percorso dei campioni nazionali e spicca il roboante 7-1 inflitto dalla storica formazione rumena dellacontro i sammarinesi della Virtus Acquaviva, che giocano davanti al pubblico amico dello stadio di Serravalle ma rimediano un punteggio pesantissimo che chiude i giochi in vista del ritorno. In serata, lo 0-0 tra gli islandesi del Vikingur Reykjavik e lo Shamrock Rovers che lascia tutto aperto in vista dello scontro in terra irlandese della settimana prossima. Nel pomeriggio, il 3-0 dei lituani del FK Panevezys pare chiudere i giochi nei confronti dei finlandesi dell’HJK, favoriti della vigilia.