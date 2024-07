Cerco qualcuno che mi porti in vacanza L’annuncio della famosa dei social | Non ne ho mai pagata una

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) “Voglioche mi paghi le vacanze”. La vip italiana ha le idee chiare e cerca, un uomo da quello che si capisce, che possa ospitarla o pagarle direttamente le vacanze estive in un posto da favola. “Ragazzi sto ancora cercandocon cui viaggiare, fare qualchedi lusso e divertirci”, racconta suicon la sua solita ironia e intraprendenza. Parliamo di Michelle Comi, nota sopratutto per fare dei contenuti per adulti sul sito vietato ai minori Onlyfans. >> “Yari, ma tu”. Bufera sui figlio di Al Bano e Romina Power dopo l’ultima scoperta Michelle parla molto chiaro e chiede “un uomo che le paghi un hotel a 5 stelle o una villa privata per almeno 14 giorni, che le metta a disposizione un autista privato e che laa fare shopping”.