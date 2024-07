Calcio Csi a 7 e 11 Finali a Fano e Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Letricolori del campionato italianoa 7 e 11 del Centro Sportivo Italiano saranno in programma la prossima settimana adove saranno impegnati un totale di 300 giocatori. Le delegazioni delle otto formazioni della categoria Open qualificatesi nel campionato nazionale dia 7 e delle nove squadre che lotteranno per il titolo sui più larghi campi ad 11, arriveranno nel pesarese mercoledì 10 luglio e lo faranno da ben 11 regioni d’Italia: Lombardia, Abruzzo, Campania, Piemonte, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Sardegna, Molise, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Due le squadre portabandiera della Regione Marche, entrambe nela 7 in cui sono previsti gironi con partite di sola andata. Fari puntati nel girone B sui fanesi della C.