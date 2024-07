Burro fuorilegge il ristorante che rivoluziona la cucina del Nord

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Le stelle stanno in cielo cantava Vasco, a volte stanno nelle guide gastronomiche. Non stanno più in via Petrarca nella deliziosa dimora del“Tano passami l'olio”. Infatti l'ultima edizione della rossa, dopo un ventennio di riconoscimento continuativo, ha dimenticato il locale di Simonato. Ma lui non è certo uno che si butta giù: un mattatore tra i fornelli e in sala, dove serve e allieta personalmente i suoi ospiti (massimo una ventina ogni sera), spiegando per filo e per segno ingredienti, metodi di cottura e olio extravergine in abbinamento. Sì perché diqui non se ne vede, né nelle pietanze salate e nemmeno nei dolci. Lui, nonostante sia milanesissimo del quartiere Precotto, da trent'anni usa solo extravergine, che considera il re dei grassi alimentari, l'oro giallo che sta alla base di ogni sua creazione.