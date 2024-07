Basket | Italia è tris nel girone agli Europei Under 20 femminili Polonia battuta ora la Serbia agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Terza partita e terza vittoria per l’20in corso di svolgimento a Vilnius (per la Nazionale azzurra) e a Klaipeda, in Lituania. Le tricolori hanno superato per 71-62 la, in un match meno semplice degli altri due, ma che regala il primo posto e un ottavo con la, sempre sconfitta nel non facileD. Dominanti le sorelle Villa 821 Eleonora, 18 Matilde). L’parte bene, con il 6-0 di Zanardi e Bernardi, ma accadono contemporaneamente due cose: lariesce a risalire con buon profitto di squadra e le azzurre, contemporaneamente, calano in attacco. Risultato: 13-12 dopo 10?. Le polacche trovano anche il vantaggio fino al 15-20 con Makurat e Goszczynska, solo per subire un controparziale di 7-0 firmato Osazuwa, Eleonora Villa e Piatti.