Barricata delle toghe rosse per fermare Le Pen | la nuova inchiesta sui fondi elettorali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo la maxi-alleanza per fermarla alle urne ora anche la giustizia vuole ostacolare Marine Le Pen. La procura di Parigi ha infatti recentemente aperto un'per sospetto finanziamento illecito alla campagna elettorale di Le Pen nelle presidenziali del 2022. A lanciare la notizia è Bfmtv, che cita «fonti attendibili». Si tratta di una decisione presa dopo un rapporto dello scorso aprile della Commissione nazionale per i conticampagnee il finanziamento politico (Cnccfp) che aveva rilevatoirregolarità sui rimborsi di una partespese della campagna previsti per i candidati che si sono mantenuti entro determinati limiti. La Cnccfp ha riscontrato irregolarità non solo per il Rassemblement National, che però risulta l'unico partito nei cui confronti è stata aperta un'