Al ristorante vi portano il cestino del pane prima del pasto per un motivo preciso e non è quello che pensate | il video della tiktoker Crystal è virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Lo dice lei,, su TikTok, in uncommentatissimo. La donna lavora come cameriera e ha voluto rispondere a un quesito che pare molto importante, a giudicare dalle reazioni: perché alildeldel? Gentilezza? Attenzione per il cliente? Niente di tutto questo ma volontà di fare più soldi. D’altronde i ristoranti sono attività commerciali e non ci si stupisce, ma in che senso? “Non si tratta di farvi riempire conroba gratis ovviamente, e nemmeno perché sono generosi, ma perché vogliono farvi spendere di più () Mentre hai il menù in mano e mangi il, ciò che avviene a livello biologico è che il glucosio nel sangue aumenta e ti viene davvero fame, così finisci per ordinare più cibo.