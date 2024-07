Wimbledon Djokovic ai quarti ma scoppia la polemica | ho sentito i buu conosco questi trucchetti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Grande prestazione di Novaknel match degli ottavi di finale dicontro Rune. Il campione serbo ha dominato già dal primo set contro il danese e la partita non è mai stata in discussione. La gara si è conclusa con un netto 6-3, 6-4, 6-2. Nel prossimo turnoaffronterà l’australiano Alex De Minaur. A partita terminata, il serbo ha polemizzato con una parte del pubblico che, secondo lui, lo aveva contestato indirizzandogli dei ‘buuu’. “Non dicevano ‘buuu’, ma ‘Ruuune'”, ha provato a replicare l’intervistatore. Manon si è risparmiato: “certi, frequento i campi da oltre 20 anni, ho giocato in condizioni anche peggiori. Quelli erano dei ‘buuu'”. L'articoloaimala: “hoi buu,” CalcioWeb.