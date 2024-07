Wimbledon 2024 | Kalinskaya si ritira per un problema al polso Rybakina nei quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si è fermato negli ottavi di finale lo splendido cammino di Annanel torneo di. Approdata alla seconda settimana senza aver perso neppure un set e dopo aver battuto rivali del calibro di Bouzkova e Samsonova, la tennista russa si è dovuta arrendere a Elena. O meglio si è dovuta arrendere ad un infortunio aldestro, che le ha impedito di portare al termine il match e l’ha costretta al ritiro. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Una vera beffa visto che l’inizio era stato ottimo, con un break in apertura grazie al quale si era issata sul 3-1. Poi l’inizio della fine: un parziale subito di 16 punti a 1, un medical time out e il primo set vinto dalla kazaka per 6-3.non ha però gettato la spugna, anzi ha continuato a provarci, incitata dal suo angolo, nel quale era presente anche il fidanzato Jannik Sinner.