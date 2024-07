Wimbledon 2024 Djokovic domina Rune in tre set e accede ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Novakha sconfitto Holgeragli ottavi didi, attraverso il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Il tennista di Belgrado, sette volte re ai Championships, ha mostrato un ottimo stato atletico e ha sostanzialmente comandato i ritmi dell’incontro, sebbene abbia manifestato dei disagi per un problema allo stomaco nel corso del secondo parziale.sfiderà Alex De Minaur per un posto in semi. L’australiano, dal canto suo, ha superato il francese Arthur Fils per 6-2, 6-4, 4-6, 6-3, sebbene siano da valutare le sue condizioni fisiche: sul match point, infatti, l’aussie ha probabilmente sentito tirare l’adduttore della gamba destra e il suo viso non era tra i più pimpanti pur avendo passato il turno. Sempre in riferimento alla parte bassa del tabellone, Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz; lo statunitense ha rimontato due set di svantaggio ad Alexander Zverev sul Centrale, chiudendo sul 4-6, (4)6-7, 6-4, 7-6(3), 6-3.