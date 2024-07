Vestito Ilary Blasi Battiti Live 2024 | marca e prezzo folle stivali oro

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo un lungo periodo lontana dalla tv,è finalmente tornata sotto i riflettori. La conduttrice, che aveva messo in pausa la sua carriera televisiva dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, ha dedicato l'ultimo anno a sé stessa e ai suoi affetti più cari. Durante questo periodo ha viaggiato, ritrovato l'amore e sperimentato nuove esperienze. Oltre a mettere da parte la conduzione de L'Isola dei Famosi, dove è stata sostituita da Vladimir Luxuria,ha debuttato al cinema con un film di Giampaolo Morelli ed è approdata su Netflix con il documentario Unica, un successo che ha già garantito un seguito. Ora, il pubblico potrà rivederla in prima serata su Canale 5 alla conduzione distasera. Quanto costa ildi? In occasione del suo primo debutto alla conduzione della manifestazione musicale, l'ex lady Totti ha scelto un look audace e raffinato.