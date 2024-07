Un tuffo in mare poi lo choc | a 15 anni finisce in stato vegetativo Un brutto incidente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si stava divertendo con gli amici al, poi all’improvviso il tragico. Il giovane di 15si è tuffato in acqua dal molo, ma qualcosa è andato storto. Il ragazzo ha sbattuto la testa prima di toccare l’acqua. I suoi amici lo hanno tirato fuori dalmentre galleggiava privo di sensi dopo l’impatto. Dopo il ricovero in ospedale è arrivato il terribile responso dei medici. Purtroppo per il 15enne non ci sono speranze: “La risonanza magnetica ha mostrato che ogni parte del suo cervello è stata gravemente danneggiata”, ha riferito la famiglia alla tv. I medici hanno dato al giovane un’aspettativa di vita che va da poche settimane a 3al massimo. Non ci sono possibilità che il giovane possa riprendere coscienza “sebbene il tronco encefalico mostri segni di attività e lui respiri autonomamente”.