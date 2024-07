Tutti fingeranno di non vedere Tricarico | così la Nato ha cambiato pelle

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se non sarà l'ipocrisia il tratto distintivo del verticedi Washington della prossima settimana, certo sarà qualcosa che le assomiglia molto. Le dichiarazioni preparatorie di Stoltenberg e di altri paesi membri, tra cui il nostro, lasciano chiaramente intendere che di fattodi nonil mutamento genetico dell'Alleanza,come si è andato delineando nel tempo, e che pertanto non ci sarà motivo di rivisitazione profonda delle ragioni che ci tengono insieme, perse non sia il caso di rispettarle o molto più pragmaticamente, di riscriverle. Si è ribadito, ad esempio, non più tardi di una paio di giorni fa, che laè un'alleanza «prettamente difensiva»; salvo poi dimenticare che nei 75 anni di vita che si celebrano a Washington, una sola volta - in occasione dell'attentato di Bin Laden agli Usa nel 2001- è scattata la solidarietà collettiva mediamte il ricorso all'art 5.