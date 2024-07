Strage Bologna ergastolo per Bellini

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 luglio 2024) 19.38 La Corte d'Assise d'Appello diha confermato l'a Paoloper laalla stazione didel 2 agosto del 1980., ex militante di estrema destra di Avanguardia Nazionale, era stato condannato in primo grado ad aprile del 2022 in concorso con Giusva Fioravanti,Francesca Mambro, Cavallini e Ciavardini. Condannato a 6 anni l'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, per depistaggio e Domenico Catracchia a 4 anni accusato di false informazioni al pm al fine di sviare le indagini.