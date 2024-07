Stalker sfonda la porta per raggiungere i genitori i carabinieri lo bloccano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arcola, 8 luglio 20224 – Tragedia evitata ieri a Romito Magra: unoè stato bloccato a pochi passi dalle sue vittime, i suoi. Nonostante il divieto di avvicinamento alla mamma e al papà, un uomo ha tentato di rientrare in casa. La donna, terrorizzata contatta i, che riescono a fermarlo. Pomeriggio movimentato ieri nel piccolo borgo di Romito Magra del comune di Arcola quando alla centrale operativa della compagniadi Sarzana è giunta la disperata richiesta di aiuto di una settantacinquenne, che ha segnalato la presenza del figlio trentacinquenne intento are ladella sua abitazione. L’operatore, consapevole della pericolosità sociale dell'uomo, noto alle forze dell’ordine e già colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai, ha inviato immediatamente le pattuglie di Arcola, capeggiata dal suo comandante, e di Luni che, con non poca fatica, hanno neutralizzato il soggetto quando aveva giàto lad’ingresso e stava per fare accesso all’interno dell’abitazione.