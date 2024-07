Si assegna il Premio | Enrico Basile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano torna domani ilgiornalistico, giunto alla sua quarta edizione. Quest’anno, il riconoscimento saràto alla giornalista Sandra Bonsanti. Figura di spicco nel panorama culturale italiano, con un percorso che abbraccia il giornalismo, la politica e la letteratura, ha iniziato la sua carriera nel 1969 con Il Mondo, per poi collaborare con testate come Epoca, Panorama, Il Giorno e La Stampa. Dal 1981 è stata una delle firme de La Repubblica, dove ha trattato grandi misteri italiani, dalla P2 alle stragi di mafia, a cui ha dedicato diversi libri. Eletta deputato nel 1994, ha fatto parte della Commissione antimafia, prima di tornare al giornalismo nel 1996 come direttrice de Il Tirreno.