Puppo sul cammino di Sinner | Leggermente favorito su Alcaraz Medvedev non gradisce l’erba

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nuovo appuntamento con TennisMania, la trasmissione di Sport2U che va ad analizzare ogni giornata di Wimbledon. A condurre la trasmissione è, al solito, Dario, giornalista di Eurosport, che ha spaziato su numerosi argomenti durante la diretta con Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Il discorso parte da Jasmine Paolini, ai quarti dopo il ko di Madison Keys: “A parte la discussione sugli infortuni, che succedono. Quando ho seguito il primo set, e la rimonta nel secondo, mi sono chiesto se avessi mai visto una giocatrice italiana giocare così e mi sono detto di no. Mi ha veramente esaltato, ho visto alcune volée da applausi. Ho avuto questa sensazione: quel gioco non l’ho mai visto in un’italiana. Ora è quarta nella Race e le classifiche migliorano: un binomio, con il numero 1 maschile, che sarebbe stato fantascienza“.