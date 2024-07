Protezione e idratazione in spiaggia | come salvare la pelle e i capelli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) I prodotti ad hoc per proteggere e idratare. Il must have estivo da tenere nel beauty case Le alte temperature possono causare danni permanenti non solo allama anche ai. Se l’esposizione non è regolata e protetta, si rischia infatti di compromettere la salute dell’epidermide e della chioma, che non riuscirebbero a recuperare la loro salute in tempi brevi causando – nei casi peggiori – un più rapido processo di invecchiamento. Per prevenire il danno, è importante selezionare prodotti ad hoc da tenere a portata di mano. O meglio, a portata di beauty case. Ecco la selezione della settimana più virale sui social: PER VISO & CORPO EAU THERMALE AVÈNE: PER il VISO: i nuovi Ultra Fluid dalla texture ultra-leggera, assorbimento ultra-rapido, contengono un filtro solare a spettro ultra-ampio che garantisce una prevenzione ottimale dal fotoinvecchiamento cutaneo.