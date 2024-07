Pirola di ritorno all’Inter? Operazione con pro e contro – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si riparla di, difensore cresciuto nel vivaio dell’Inter ora alla Salernitana. Il Corriere dello Sport lo mette assieme a Vasquez fra i profili valutati, anche se convince fino a un certo punto. PROSPETTO DI– Lorenzoè cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha debuttato in Serie A il 16 luglio 2020la SPAL. Poi è andato due anni in prestito al Monza e infine è stato ceduto alla Salernitana, dove ha giocato le ultime due stagioni. Dopo la retrocessione in Serie B sta valutando quale scelta prendere per il prosieguo della sua carriera e unnon è da escludere.fra le opzioni valutate per l’Inter come braccetto LA POSSIBILITÀ – Dovesse tornaresarebbe fra i giocatori cresciuti nel vivaio, come Federico Dimarco e il terzo portiere (col rinnovo da ufficializzare) Raffaele Di Gennaro.