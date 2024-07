Pasta con la cremina l' ultimo tormentone della cucina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dacci oggi la nostraquotidiana purché sia mantecata e con la! È un trend, probabilmente oramai consolidato eppure siamo ancora qui a stupirci di come sia cambiato il modo in cui oggi mangiamo la, un alimento, un piatto che da sempre identifica laitaliana. Un cibo che nasce povero nella Roma Imperiale per farsi vera e propria ossessione di chef e food influencer. Anche se la Treccani, che ne sa, dice che a inventarla sono stati i Cinesi e che c’è voluto Marco Polo per portarla in Europa nel 1295, rientrando dall'impero del Gran Khan. Comunque, fatto sta che persino un difensorenostra tradizione culinaria, come Giorgione per dare più sapore ai suoi spaghetti al sugo cosa ci consiglia? Di aggiungere del burro a crudo: “Un modo alternativo - dice - per preparare i classici spaghetti e renderli ancora più gustosi”.