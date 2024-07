Pare parecchio Parigi - Prima TV Sky Cinema e NOW Leonardo Pieraccioni on demand 4K

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arriva inTV su Skycchio”, l’ultima commedia diin onda lunedì 8 luglio alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on. Su Sky il film sarà disponibile onanche in 4K.Un cast d’eccezione al servizio di una storia vera:, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua sono tre fratelli in conflitto e con acredini mai sopite che si ritrovano a esaudire il desiderio rimpianto del vecchio padre - interpretato da Nino Frassica: vedere finalmente. Un viaggio-non-viaggio a bordo di un camper in cui, pur non lasciando mai il maneggio in cui è parcheggiato, i quattro sentono di avere un’ultima occasione per mettere a posto qualche tassello del loro rapporto, per vivere insieme, seppur a giugno, un Nataleno.