Pane fritto | lo snack delle Nonne! Ricetta antispreco

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilè una di quelle ricette appartenenti al filone della cucina povera, o detta tale, perché povera non è. Già, perché in questo piatto c’è tutto il gusto pieno e rotondo della campagna: uova, formaggio, latte, completano il quadro degli ingredienti e rendono questoun piccolo capolavoro d’altri tempi. Questa, infatti, è un’usanza antica che permetteva di non sprecare nulla e di riciclare ilraffermo, portando in tavola un alimento nutriente e corroborante. Prepararlo è facile, basterà ripercorrere i gestinostrenostre antenate che con poco riuscivano a sfamare una famiglia intera. Possiamo proporlo a merenda ai nostri bambini, ne andranno matti e scopriranno che i sapore di un tempo sono i più golosi di sempre.