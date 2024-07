Palermo bimba morta in incidente auto | genitori indagati per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 8 luglio 2024) Idella piccola Aurora Brusa, deceduta a tre anni in unavvenuto nella notte tra sabato e domenica a Villabate (), sono entrambiper. I carabinieri hanno denunciato Rosario Brusa, che guidava la Volkswagen Polo che si è schiantata contro un muro in via Giulio Natta, una strada periferica. È stata denunciata anche Cetty Guarino, la madre della bambina, che teneva in braccio la figlia senza che nessuna delle due indossasse la cintura di sicurezza mentre sedevano nel sedile anteriore accanto al conducente.