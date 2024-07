P S Sant’Agata de’ Goti il comitato ‘Curiamo la Vita’ chiede l’applicazione del Decreto 41 2019

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del Presidente delCuriamo La Vita: “L’alternativa non esiste, niente rattoppi, la soluzione è unica: applicazione del41/. I cittadini hanno atteso troppo tempo; è solo un palliativo aprire 24 ore su 24 il Pronto Soccorso se dietro non esiste un ospedale reparti specializzati. Il Sant’Alfonso ha perfino la rianimazione; ben collegato con il territorio con strade a scorrimento veloce e il completamento della Fondo Valle Isclero lo renderà ancora più velocemente raggiungibile. Il Presidente delCuriamo la Vita ed altri rappresentanti del Direttivo saranno presenti stamattina 8 luglio, alla manifestazione davanti all’ospedale dide’, are l’immediata applicazione del41/scritto dalla Regione Campania con la necessaria copertura finanziaria tanto da essere approvato dai Ministeri della Sanità e Finanza, questo a significare la distrazione delle risorse, oltre, a ribadire l’apertura notturna del punto di primo soccorso che non ha nulla a vedere con un Pronto Soccorso, perché così si è ridotto.