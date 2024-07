Omaggio a Marcello l' uomo Marcello e l' attore Mastroianni | la mostra fotografica dei film ambientati in Sicilia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) In occasione dei 100 anni dalla nascita di, l'Ortea Palace Hotel Sicily – Autograph Collection di Ortigia ospita la prima di due tappene della: l', l'e le immagini deigirati in". L'idea degli organizzatori è stata quella di celebrare il centenario dalla nascita (28 settembre 1924) del grande interprete del cinema italiano riportandolo in, nei luoghi che hanno visto la realizzazione di capolavori dellaografia e in cui ha interpretato, pur non essendo nato nel territorio isolano, personaggi eche hanno vinto Oscar e contribuito all'internazionalizzazione dell'identità culturalena. La, realizzata grazie al suo curatore Daniele Luxardo - Presidente del comitato “100”- racconta attraverso le immagini, da un lato, la complessa personalità dicapace di catturare la realtà del suo tempo, di penetrarne l'anima e di esprimerla rendendola all'esterno nella sua complessità e interezza, e dall'altra lacon una retrospettiva dei momenti più significativi colti da grandi fotografi sui set di alcuni celebrio con le immagini dei fuori scena.