Napoli Vasto | sorpreso con la droga La Polizia di Stato arresta un 19enne

(Di lunedì 8 luglio 2024)con la. Il giovane indagato aveva con se hashish e denaro ritenuto provento illecito Nel pomeriggio del sei luglio, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, hanno notato in via Firenze un soggetto con atteggiamento guardingo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona. I poliziotti, intervenuti per interrompere l'attività criminosa, hanno raggiunto e bloccato con difficoltà l'indagato. Lo hanno trovato in possesso di 5 involucri di hashish del peso complessivo di circa 20 grammi e 15 euro. Per tali motivi hanno arreundi origine tunisina con precedenti di, risponderà di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.