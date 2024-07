Marcolin | Con Buongiorno e Spinazzola è un Napoli diverso

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dario, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Marte durante ForzaSempre. Queste le sue parole: “Il calendario delin serie A è molto positivo, ho fatto già i calcoli e dopo dieci giornate gli azzurri potrebbero essere già da soli primi, alla quinta e alla decima ci sono Juventus e Milan, per il resto non ci sono ostacoli insormontabili. Il Bologna alla seconda? Ma non sarà mai lo stesso Bologna di quest’anno, presumibilmente. Con undi Conte concentrato solo sul campionato può essere davvero in ottima posizione di classifica. Il mercato sin qui condotto ci dice che è impostato nel segno delle volontà dell’allenatore,ha qualità,è tra i quattro difensori centrali più forti della serie A, si tratta di acquisti mirati, anche in prospettiva, del resto Conte nelle sue squadre ha sempre avuto 4-5 giovani e poi tutti calciatori esperti.