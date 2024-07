La Commissione europea Il decennio di Delors L’architetto dell’euro che creò il mercato unico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) di Piero S. Graglia Nessuno lo sentì arrivare, ma nel 1989 lo statunitense Newsweek lo definì "lo Zar d’Europa" mentre The Sun, tabloid britannico, un anno dopo lo mandò pubblicamente a quel paese in prima pagina con un titolo divenuto famoso (Up Yours,!). Jacquesfu l’uomo europeo del1985-’95, per le sue scelte e per lo stile, dispoticamente gentile. Difficile definire la sua collocazione politica. Aveva collaborato con due gollisti come François-Xavier Ortoli e Jacques Chaban-Delmas, ma non lo si poteva definire un gollista; frequentava partiti di ispirazione socialista e appoggiò la campagna elettorale di François Mitterrand, ma non nascose la sua vicinanza a circoli politici di ispirazione cattolica. Il suo nome è legato a François Mitterrand forse solo per comodità, poiché non mancarono scontri tra i due.