Isao Takahata | l’altra anima dello Studio Ghibli

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 8 luglio 2024) Chi c’era se lo ricorderà sicuramente: era il 2003 quando La città incantata arrivò in Italia – due anni dopo la prima giapponese, facendo conoscere al pubblico il nome di colui che, in patria, veniva già venerato da decenni come sensei dell’zione. Da lì in poi, a poco a poco, nacque una curiosità e un’ammirazione crescente nei confronti di un cinema così ricco – sia sul fronte stilistico che su quello delle tematiche; lodivenne presto sinonimo di eccellenza e il nome di Miyazaki contribuì a far conoscere l’zione giapponese andando oltre la nicchia di chi gli anime li guardava già da tempo. Così, dai primi anni 2000 in poi, iniziarono a circolare in home video molti titoli prodotti dalloe risalenti a diversi anni prima del grande successo riscontrato da La città incantata; film firmati da un nome ormai familiare, Miyazaki, a cui se ne aggiungevano altri realizzati da un certo