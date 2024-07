Incubo mucillagine | Il ‘raffreddore’ del mare destinato a peggiorare con le ondate di calore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ascoli, 8 luglio 2024 – “Ilha il raffreddore”. Lache sta infestando l’Adriatico da diversi giorni fin sulla riva, negli ultimi giorni è stata spinta al largo da unaggiata che però si è rivelata meno potente di quanto sperato. Ma ora cosa ci aspetta? Abbiamo chiesto lumi a Roberto Danovaro, professore da 20 anni all’Univpm, dove è titolare dei corsi di Biologia Marina, Ecologia Marina ed Etica ambientale, oltre a essere un esperto a livello internazionale. Prof Danovaro, che sta succedendo con la? “Molto spesso io l’ho definita ’raffreddore del’, perché ciò che la forma, gli esopolisaccaridi, è molto simile al muco che produciamo quando siamo raffreddati. E proprio come il nostro raffreddore, sono una reazione per proteggere le cellule del fitoplancton dagli agenti esterni, come infezioni virali”.