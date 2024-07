Il progetto voluto da Arcigay e realizzato dalla Bansky italiana ha suscitato diverse polemiche politiche in quanto Murgia è uno dei volti della comunità Lgbtq+ L' artista ha replicato rapidamente

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) «Il mio murale vuole essere un raggio di luce in questo momento storico buio, in cui si cerca di cancellare i progressi fatti in termini di diritti». È questa la risposta di Laika, la Banksy, a chi polemizza contro il suo gigantesco murale di Michelaa Roma. «Sapere che la scrittrice e attivista faccia ancora tanto rumore mi riempie di gioia» ha dichiarato l’. Michela, mille vite e mille lotte: la storiascrittrice e attivista X Laika risponde allesul suo murale per MichelaSi tratta del“Ricordatemi come vi pare” curato da Pietro Turano perRoma: l’opera, autorizzata dal Municipio V di Roma è apparsa proprio sulla facciata del Municipio, ed è stata realizzata grazie al sostegno di Einaudi, Mondadori e Rizzoli, case editrici dell’autrice.