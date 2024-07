Il delitto di piazzale Lotto Milano e le prime trame nere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) La stazione di servizio innon esiste più, al suo posto sorge da decenni un McDonald’s, punto di riferimento per il popolo di San Siro. Un luogo di passaggio, in mezzo al traffico della circonvallazione, che la notte fra il 9 e il 10 febbraio 1967 fu teatro di una rapina finita nel sangue: un "biondino" armato di pistola uccise il benzinaio Innocenzo Prezzavento, che si rifiutava di consegnare 8.660 lire. Il primo atto della storia di un clamoroso errore giudiziario, perché Pasquale Virgilio finì in carcere per un omicidio mai commesso e fu assolto grazie anche all’intervento del penalista Giandomenico Pisapia, padre dell’ex sindaco. Ma anche il banco di prova per"all’alba della strategia della tensione". I "responsabili morali", gli estremisti di destra Gianni Nardi e Giancarlo Esposti, sono morti negli anni ’70.