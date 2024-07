Giacomo Bozzoli si indaga su spostamenti fra Spagna e Francia | ipotesi fuga in nave

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 8 luglio 2024) È un’indagine che si sdoppia fra l’estero e l’Italia quella degli inquirenti che cercano, latitante da ormai una settimana dopo la condanna definitiva all'ergastolo decisa dalla Cassazione per l'omicidio dello zio Mario, gettato nel forno di fonderia di famiglia l'8 ottobre 2015 a Marcheno. Gli inquirenti sono convinti che il 39enne bresciano avesse pianificato lain ogni dettaglio e, in attesa di ricevere le immagini delle telecamere a circuito chiuso degli alberghi di Cannes e Marbella dove è stato registrato il documento di, stanno cercando di ricostruire eventualiinterni in. Non si esclude che possa essersi imbarcato su unadopo essersi liberato della Maserati Levante usata per lasciare l'Italia.