Anziani morti nel lago a Montefano il dolore del sindaco | Uno choc erano i miei zii Lui soffriva per la moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Macerata), 8 luglio 2024 – La notizia l’ha colto come uno. Quando il neodi Filottrano Luca Paolorossi ha appreso del gesto estremo di suo zio Giuseppe, della sua morte e di quella della zia, Rita Caporaletti, è rimasto costernato. L’ha ricevuta con estremoe raccoglimento, cercando di razionalizzare quanto successo. Impossibile, per lui, trattenere le lacrime. Giuseppe Paolorossi era il fratello del nonno paterno del. Per una vita ha svolto il lavoro di muratore, sempre prodigo per suae per i tre figli, Sauro, Rosalia e Piero. LaRita Caporaletti si è sempre dedicata con amore ai familiari. Poi la malattia e tutte le difficoltà che da lì sono derivate. “Zio Peppemolto. Zia Rita stava male da tempo e lui non lo poteva sopportare.