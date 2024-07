Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024)7 LUGLIOORE 16.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLASEGNALIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONEPER GLI EVENTI NELLA PROVINCIA DIA GUIDONIA MONTECELIO A PARTIRE DA DOMANI E FINO AL 15 DI LUGLIO PER LO SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL CELTICO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIALEIN LARGO MAURIZIO SIMONE E E IL LARGO DUCA D’AOSTA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI SULLA FERROVIA METRE SERVIZIO REGOLARE CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 23.