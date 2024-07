Varese accoltellano un presunto spacciatore mentre sono fuori servizio | fermati due carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Duestati messi in stato di fermo per l’accoltellamento di un cittadino extracomunitario avvenuto a Castiglione Olona, in provincia di. I due militari,, si sarebbero recati in un’area boschiva presso il comune varesino, dove era in corso un’attività di spaccio. Dopo essere entrati con in contatto con il, si sarebbe verificata una colluttazione alla quale è scaturito l’accoltellamento da parte dei due membri dell’Arma. La vittima, un uomo extracomunitario attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di, non è ancora stato identificato. Per i due militari è scattata immediatamente la sospensione dall’Arma, in seguito agli accertamenti eseguiti daidella compagnia di Saronno.