Tour de France 2024 le pagelle della settimana | Pogacar stellare Girmay da favola

(Di domenica 7 luglio 2024) Parigi, 7 luglio– 10 a BINIAM. E’ l’unico a far doppietta nella prima, vincendo lo sprint più adatto a lui (a Colombey, in leggera salita) dopo aver vinto quello meno adatto (a Torino). Uomo delle prime volte, dopo aver centrato una classica e le tappe al Giro e alha già pronto il prossimo obiettivo: la maglia verdeclassifica a punti.10 a TADEJ. Con l’abituale ferocia, fa tutto ciò che ha in mente: vince la tappa del Galibier, si arrende solo a Evenepoel nella crono, guadagnando sul restocompagnia. Impressiona ogni volta che si muove, in salita, sullo sterrato e soprattutto quando scende. Ora può correr di rimessa, il dubbio è che ne sia capace9 a REMCO EVENEPOEL. Centra il primo obiettivo, vincendo la crono, non il secondo, conquistare provvisoriamente la maglia gialla.