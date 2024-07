Svolta nel delitto al College Il marito della vittima si trasforma in detective | Sospetti su ex docente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) di Roberto Damiani La crudeltà, l’arma usata per uccidere, la mancanza di un motivo. Ildeldi Urbino avvenuto quasi 26 anni fa non ha ancora una soluzione. Ma Floride Cesaretti, 47 anni, mamma di due figli che al tempo avevano 24 e 26 anni, non è stata dimenticata da nessuno. E’ una ferita aperta per Urbino che ildi Floride, Stellindo Denti, oggi 77enne, non accetterà mai: "Io continuerò a cercare l’assassino di mia moglie e so di avvicinarmi sempre di più al nome del colpevole. Questo grazie all’aiuto insperato di un ex poliziotto che al tempo indagò sull’omicidio ma non venne ascoltato. Qualche giorno fa mi ha rivelato dell’arrivo in procura un paio d’anni dopo quel 27 novembre 1998 di una lettera anonima molto dettagliata.